Медведев станет третьей ракеткой мира, если выйдет в финал в Париже

Россиянин Даниил Медведев по итогам «Мастерса» в Париже может стать третьей ракеткой мира.

4 ноября спишутся рейтинговые очки за Париж и итоговый турнир ATP, и идущий сейчас третьим потеряет 760 баллов. Медведев потеряет 45, так что отставание от Федерера в рейтинге составит 485 очков.

Федерер на этой неделе в Париже не играет, так что заработать очки не может. Поэтому если Медведев дойдет во Франции до финала (и заработает 600 очков), он обойдет 20-кратного чемпиона «Шлемов» и впервые в карьере станет третьей ракеткой мира.

Медведев дошел до финала на последних шести турнирах.

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