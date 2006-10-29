Хачанов выпадет из топ-15. В этом году он проиграл почти половину матчей

Прошлогодний чемпион «Мастерса» в Париже Карен Хачанов во втором круге проиграл Яну-Леннарду Штруффу – 6:7, 6:4, 4:6. Восьмая ракетка мира не защитил 1000 очков, которую заработал в 2018-м.

Таким образом, россиянин покинет топ-10 и по итогам турнира окажется максимум 16-м – и может опуститься еще ниже в зависимости от других результатов.

В этом году россиянин не выиграл ни одного титула (в прошлом взял три) и потерпел поражения почти в половине матчей – 25 из 52. Только на восьми турнирах он прошел больше одного круга.

Хачанов сказал, что новые ракетки сбили ему сезон. Такое реально: даже лишний грамм или сантиметр может сломать игру