Даниил Медведев: «Раньше я брал титул раз в 4 месяца, и игроки меня поздравляли. Теперь они говорят: ой все, устали каждую неделю поздравлять»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев перед стартом на последнем «Мастерсе» сезона в Париже рассказал, как успехи последних месяцев изменили его жизнь.

«Меня стали больше узнавать в России, и в Европе, и в Нью-Йорке. Я стал все время ходить в капюшоне. Но это показатель того, я работал не зря, так что буду с этим жить. [Известность] идет в комплекте с успехами, так что это ничего.

В раздевалке изменилось только то, что раньше, когда я брал титул – что случалось раз в четыре месяца, – меня просто все поздравляли. Сейчас они смеются и говорят: ой все, мы тебя больше не поздравляем, потому что устали уже делать это каждую неделю. Так что есть шутки, но в целом, отношения не изменились.

Когда я был 15-м в рейтинге, я уже играл хорошо. Потом я захотел войти в десятку, а это всегда непросто. Но я просто хотел посмотреть, как далеко смогу забраться. Может, я смогу стать №1. Если не смогу, значит, недостаточно хорош. Но чтобы это узнать, нужно приложить много усилий, и я делаю все, что могу.

Не то чтобы я сейчас боюсь остановиться, но просто не хочу. Хочу продолжать работать, чтобы моя форма не спадала. Пока что получается, и я надеюсь продолжить. Цель не изменилась: прибавлять с каждой тренировкой, каждым турниром, выигрывать титулы. Пока что получается, и это очень радует».

В Париже Медведев (4) стартует матчем второго круга против квалифаера: Жереми Шарди или Сэма Куэрри.

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