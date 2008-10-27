«Царь родился». Медведев дал интервью L’Equipe на французском и попал на обложку

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев стал героем кавер-стори еженедельного французского журнала L’Equipe.

На обложке с 23-летним Медведевым по-английски написано «Царь родился». Теннисист дал интервью изданию по-французски в Шанхае по пути с кортов после того, как две недели назад выиграл там второй «Мастерс» в сезоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шарапова, Федерер, Медведев (@sportsru_tennis) 27 Окт 2019 в 1:38 PDT

Об изменениях в рабочем процессе, которые привели его к успеху

«Сейчас вся моя жизнь посвящена теннису. Вообще, даже с большой командой классных специалистов сложно чего-то добиться, если им не доверять. Поэтому я собрал вокруг себя команду людей, которые мне близки и на корте, и в жизни. Для меня это важно – быть на одной волне с теми, с кем я работаю.

Например, у меня есть человек, который анализирует мое физическое состояние, предлагает мне диету, говорит, когда мне идти спать. В Китае он говорил мне, во сколько мне ложиться, чтобы избежать джетлага. Еще он сказал мне, что сахар препятствует восстановлению, поэтому во время турнира я его не ем. Хотя я люблю сладкое и сразу после финала слопал миндальное печенье. Из таких мелочей сейчас складывается мой процесс».

О манере разрушать игру соперника

«Выиграть матч, в котором твой соперник играл лучше, бил чище, вообще-то очень приятно. По ходу турнира [в Шанхае] я каждый вечер смотрел лучшие моменты дня – и из моих матчей их почти не было! Там в комментариях даже написали: «Медведеву нужно три удара, чтобы выиграть матч!». Честно говоря, мне это доставляет удовольствие – усложнять жизнь сопернику и как бы говорить: давай, иди работай».

О ярлыке «плохого парня», привязавшемся к нему после US Open

«Я себя таким не считаю, и мне не очень нравится, когда меня так называют. Но не мне судить. Если через пять лет обо мне все еще будут говорить, что я плохой парень, тогда да, придется согласиться. Но честно говоря, я думаю, такого не будет. Кстати, смешно было, когда об этом спросили Марата Сафина, и он сказал: «Да какой же он плохиш? Он очень милый мальчик. Плохиши совсем по-другому выглядят».

О больших деньгах элитного спорта

«Если спортсмен много зарабатывает, значит, то, что он делает, востребовано болельщиками, прессой, телевидением. Другой вопрос – справедливо ли это? Это сложный вопрос. Футболисты зарабатывают много, потому что много людей смотрит футбол. Но не игрок решает, сколько он получит. И конечно же, не будет такого, что он скажет: «Не, три миллиона – это слишком много, я возьму один, мне хватит». То же самое и с теннисом. Я делаю все, чтобы заработать как можно больше, но не я решаю, сколько призовых мне заплатят».

«Я свои цели не озвучиваю, чтобы потом не выглядеть глупо». Медведев – о взрослении, жене и вспышках гнева