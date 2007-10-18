Анастасия Павлюченкова: «Моей бабушке нравится Фоньини. Понятно, он красивый – всем нравится»

40-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова, в четверг в Москве обыгравшая Варвару Грачеву (Q) 5:7, 6:4, 6:2, рассказала о сотрудничестве с Сэмом Сумиком.

«Он большой специалист – у него колоссальные результаты были с девочками, с которыми он работал. Виктория Азаренко, Гарбинье Мугуруса, Вера Звонарева – все они играли финалы «Шлемов», выигрывали «Шлемы». Я просто решила на сто процентов попробовать, взять хорошую команду, и мне приятно, что он тоже в меня верит и согласился. И у нас складывается интересное сотрудничество. Дисциплина у него жесткая. Мне ее не хватало. Я надеюсь, что это поможет мне сделать новый рывок. Может быть, поможет моей игре и моим результатам в следующем сезоне. Сейчас, конечно, трудно что-либо исправлять, говорить, потому что это последний турнир в сезоне. Год у меня был непростой. Но было и много перемен. Мы с ним начали работать буквально за неделю до турнира в Осаке, где я сыграла финал. Делаю сейчас все, что могу, борюсь. Все, что осталось в запасе, выкладываю».

О ледовом дворце «Крылатское», куда переехал турнир

«Очень нравится – намного больше, чем «Олимпийский». Даже чисто визуально. Здесь более спортивное сооружение, сделано реально для спорта. Мне нравится больше свет, приятнее и легче для глаз. Там я уставала быстрее. В любое время суток было темно. Я даже говорила: будто в казино приходишь: в 8 утра – темно, в 10 вечера – тоже темно. Устаешь от этого. А тут зона игроков и ресторан – шикарные, все очень нравится. Тут удобно».

О своих главных болельщиках

«Конечно, мама и бабушка. Моя бабушка – фанатка тенниса. Она дома смотрит по телевизору все матчи. Она знает всех игроков. Она может смотреть теннис, мне кажется, круглосуточно семь дней в неделю, все матчи подряд. Она знает всех игроков ATP-тура. Она может приходить на пресс-конференции, задавать вопросы, брать интервью. Она знает все!

Ей нравится Фабио Фоньини. Понятно, он красивый, – всем нравится. Ее даже не смущает его поведение. В общем, у меня бабушка – фанатка Фоньини».

В четвертьфинале 28-летняя Павлюченкова – чемпионка-2014 – сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.