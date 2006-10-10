Директор турнира в Люксембурге: «Сказали менеджеру Шараповой, что у нас нет 300 тысяч долларов, которые обычно нужны для ее участия»

Директор турнира WTA в Люксмебурге, который пройдет на следующей неделе, Даниэль Маас оценила вероятность выступления там Марии Шараповой.

32-летняя россиянка, напомним, продолжает реабилитацию травмированного плеча.

Маас сказала, что агент пятикратной чемпионки «Шлемов» подтвердил, что Шарапова планирует сыграть в Люксембурге, несмотря на то, что с турнира в Линце на этой неделе снялась. Ее гостиничная бронь по-прежнему в силе.

«Все турниры мира мечтают, чтобы Шарапова сыграла у них. Поэтому, когда ее менеджер спросил, найдется ли у нас место для нее, признаюсь, я была удивлена.

Мы сразу сказали им, что у нас нет 300 000 долларов, которые обычно нужны для участия Марии в турнире. Это больше, чем весь наш призовой фонд (250 000 долларов – Sports.ru).

Но сейчас Шарапова играет не ради денег, а ради того, чтобы вернуть себе уверенность. Так что для нас это большая удача, и мы нашли партнера, который закрыл две трети требуемой суммы», – сказала Маас.

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