Южный о прорыве российских теннисистов: «Это даже близко не плоды работы федерации, а лично их заслуга»

Бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный в интервью Sports.ru рассказал об уровне мужского тенниса в России.

– Летом на фоне того, как наши теннисисты пошли вразнос, Шамиль Тарпищев сказал, что это плоды работы федерации...

– Это даже близко не плоды работы федерации. Уровень тенниса в стране – это среднее количество игроков в юниорском теннисе.

Это не победы до 10-12 лет, когда просто человек часы выигрывает, а уже работа тренерского состава. Поэтому давайте посмотрим, сколько у нас было в этом году юношей на турнирах «Большого шлема» (по одному на Australian Open и «Ролан Гаррос», ни одного на «Уимблдоне» и US Open – Sports.ru), сколько у нас человек в топ-500, сколько у нас «Челленджеров» и «Фьючерсов» проводится.

Вот в Италии они каждую неделю, и у них по 20 игроков в квалификациях «Шлемов».

У нас сейчас три игрока мирового класса. Это супер, но это лично их заслуга. И если они будут десять лет еще играть, будет здорово, будет казаться, что у нас с теннисом все классно.

Но вот я поездил по детским турнирам, и, если честно, уровень там сильно упал. Я теперь это изнутри вижу, – сказал Южный.

Южный громит российскую систему тенниса и сам тащит 10 юниоров. А еще рассказал, зачем бил голову ракеткой, и прочел свои стихи