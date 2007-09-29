Шарапова не сыграет в Москве, а вместо этого выступит в Люксембурге

Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, рассказала, что не сыграет на «ВТБ Кубке Кремля» в Москве. Вместо этого она выступит на проходящем параллельно турнире в Люксембурге.

Шарапова выступит в Люксембурге второй раз в карьере. Первый был 16 лет назад, когда она дошла до полуфинала, где проиграла Ким Клийстерс.

Также Шарапова ответила на вопрос, сыграет ли в Линце, где турнир начнется 8 октября: «До сих пор не уверена, что буду готова. Только сегодня снова начала подавать».

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