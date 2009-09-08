Чемпионка US Open Андрееску на вопрос, о чем думала перед последним геймом: «Говорила себе класть чертов мяч в корт»

Чемпионка US Open 19-летняя Бьянка Андрееску, в финале обыгравшая Серену Уильямс 6:3, 7:5, рассказала о матче, во втором сете которого вела 5:1, прежде чем проиграть четыре гейма подряд.

– Какие у вас были чувства, когда она сделала счет 5:5?

– У меня были сомнения, потому что я столько раз видела, как она отыгрывалась с 0:5, 1:5, 2:5. Я просто говорила себе следовать плану на игру. Она заиграла гораздо лучше, и трибуны очень ей помогали.

– В какой-то момент вы закрыли уши. Что вы старались сделать и как вам удалось справиться с давлением трибун в конечном счете?

– Я старалась заблокировать шум. Я собственных мыслей не слышала – так было громко. Но такова специфика этого турнира.

Понятно, что для американцев это классное развлечение. Но и за меня, кстати, тоже болели, что очень приятно. Но легко не было совершенно, особенно когда она начала отыгрываться во втором сете. Хотя это было ожидаемо: она чемпионка, а чемпионы играют именно так. Она много раз за свою карьеру это делала.

– Насколько важен был первый гейм, в котором вы сделали брейк, несмотря на то, что у нее были геймболы?

– Я была очень рада (улыбается). По-моему, она дала двойную не брейк-пойнте. Мой план изначально был в том, чтобы заставлять ее работать за каждое очко и как можно больше приемов класть в корт. Так что думаю, ее это немного устрашало.

– Где вы были во время прошлогоднего финала US Open? Смотрели его?

– Не, не смотрела. Я только сегодня утром, кстати, посмотрела хайлайты, чтобы понимать, чего ожидать.

– А где вы были-то?

– Дома с травмой. Сидела на заднице, протирала штаны.

– Как вы визуализировали сегодняшний матч? Что вы видели, когда думали о том, как может сложиться этот вечер?

– Я далеко не только сегодня представляла себя в финале «Шлема» против Серены Уильямс. Это безумие (плачет). Извините. Я так давно об этом мечтала. Через пару лет после победы Orange Bowl (в 2015-м – Sports.ru) я действительно поверила, что могу выступать на этом уровне. С тех пор я представляла это более-менее каждый день. Но все равно то, что это сбылось, невероятно. Видимо, визуализация и правда работает (смех).

– В переходе при счете 6:5 вы сидели с закрытыми глазами. О чем вы думали в тот момент?

– Я сказала себе класть этот чертов мяч в корт и просто дышать, потому что я готовилась принимать. Я хотела выиграть первое очко гейма, чтобы дать ей понять, что я играю на победу. Я выиграла его, кстати? Уже не помню.

– В Индиан-Уэллс вы рассказывали, что по утрам медитируете. Сегодня тоже? Это вас успокаивает? Заряжает энергией?

– Да, сегодня тоже. Весь турнир делала это. Я мысленно проживаю ситуации, которые могут возникнуть в матче, и нахожу способ их преодолеть, потому что хочу быть готовой ко всему. Это и есть твое самое большое оружие – быть готовой. Это действительно помогает, потому что играть в теннис на этом уровне умеют все, и лучших от всех остальных отличает именно настрой.

– Насколько известной вы хотите быть? Вас устраивает идея, что вас везде будут узнавать? Это входило в вашу мечту?

– (Пауза, морщится) Ну наве-ерное (смех). Хотя я никогда отдельно об этом не думала. Моей целью всегда было выиграть как можно больше «Шлемов», стать первой в мире. О славе безотносительно этого я никогда не думала... Хотя я не жалуюсь (улыбается). То, что происходит в этому году, – безумие. Но я не возражаю.

– На что потратите призовые (3 850 000 долларов – Sports.ru)?

– Не спрашивайте меня, потому что понятия не имею. Я столько денег в жизни в руках не держала. Но повторюсь, визуализация, получается, работает.

Сейчас у меня улыбка до ушей, потому что в тяжелые моменты я не сдалась. У меня еще короткая карьера, но я уже через многое прошла, и речь не только о травмах, но и об отношениях, разных вещах за пределами корта. Но несмотря на все это, я никогда не отказалась от своей мечты.

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