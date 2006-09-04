Медведев впервые квалифицировался на итоговый турнир

Даниил Медведев после выхода в полуфинал впервые обеспечил попадание на итоговый турнир ATP.

Он стал первым россиянином на турнире после , который участвовал в ATP Finals пять раз, а в 2009 стал победителем.

«Это невероятно. Показывает, какой хороший у меня год. Работа, которую я проделал, вознаграждена.

Но я не хочу на этом останавливаться. Надеюсь, быть там одним из фаворитов», – поделился Медведев планами на турнир.

Ранее на итоговый турнир квалифицировались , Новак Джокович и Роджер Федерер.

Медведев неубиваем! На одной ноге вышел в полуфинал US Open

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