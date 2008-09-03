Дементьева – о поражении от Кузнецовой в финале US Open-2004: «Федерер сказал мне: «Не расстраивайся, сегодня я бы тоже ей проиграл»

рассказала о поражении от Светланы Кузнецовой в финале US Open-2004.

«Мне кажется, Света была просто блестяще готова. Это был пик ее формы.

После финала еле-еле иду, сил уже никаких нет. И навстречу Роджер: «Не расстраивайся, сегодня я бы тоже ей проиграл».

Потом она пошла тренироваться, а я думаю: «Дойти бы до отеля».

О победе в Пекине-2008

«Нескромно будет сказать, но я была рождена с мыслью об олимпийском золоте. Когда перед турниром меня спросили, зачем я на него еду, сказала, что за золотой медалью.

Я выросла на Олимпийских играх. Дома смотрели все Олимпиады. В спорте у меня никогда не было более высокой цели. Когда в Афинах проиграла в первом круге и одиночку, и пару, это был единственный момент в карьере, когда я сказала, что больше играть не буду. Все было на кону. Перед Пекином другие турниры не имели значения. И все сложилось».

О нынешнем поколении российских теннисистов

«У мужчин очень нравятся и , и Даниил Медведев. Отлично помню, что, когда Карен только первый раз сыграл на Кубке Кремля, столько было разговоров. Казалось бы, только начало, и он не выиграл, но понимание, что может пойти дальше, уже было. Это прекрасно, потому что мы долго ждали игроков такого уровня. И дождались: десятка – это очень достойно.

Что касается девушек, то они, наверное, пока набираются опыта. Уже есть хорошие победы, а более громкие результаты придут со временем».

Елена Дементьева: «Раньше все говорили: «Ой, только бы на Серену не попасть». А я очень любила с ней играть и никогда на боялась»

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