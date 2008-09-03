Елена Дементьева: «Раньше все говорили: «Ой, только бы на Серену не попасть». А я очень любила с ней играть и никогда на боялась»

Экс-третья ракетка мира рассказала о противостоянии с сестрами Уильямс во время карьеры.

«Я очень любила с ней играть и никогда не боялась. Настолько хорошо ее понимаю – психологию, все приемы, как она давит на соперника и судей, ведет себя с трибунами. Играть против нее было безумно интересно. Например, с Винус было очень тяжело, она была для меня непредсказуемой: у нее длинные руки и ноги, я даже не понимала, куда она направит мяч.

С Сереной все было понятно – другое дело, справляешься ты с этим или нет. Но интересно всегда. Все говорили: «Ой, только бы на Серену не попасть». А я: «Серена в моей половине? Замечательно, жду момента, когда смогу с ней сыграть».

О матче, который хотела бы переиграть

«Да нет такого. Самый обидный матч в карьере – полуфинал с Сереной на «Уимблдоне». Его еще очень долго признавали одним из самых зрелищных. У меня был матчбол, и, наверное, это очко я бы переиграла, но не матч».

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