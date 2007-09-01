Осака, обыграв Гауфф на US Open, позвала ее дать совместное интервью. Плакали обе

Действующая чемпионка US Open Наоми Осака (1), в третьем круге нынешнего турнира обыгравшая 15-летнюю хозяйку кортов Коко Гауфф (WC) 6:3, 6:0, после матча предложила расстроенной сопернице дать совместное интервью на корте.

Гауфф – самая молодая участница третьего круга US Open после Анны Курниковой в 1996-м, на «Уимблдоне» дошедшая до 1/8 финала, – отказалась, но в итоге все же пообщалась с Мэри-Джо Фернандес. Сквозь слезы она поблагодарила трибуны за поддержку, а потом сказала, что не хочет отнимать момент у Осаки, заслужившей победу.

21-летняя Осака затем обратилась к членам команды Гауфф, которых знает по тренировочной базе во Флориде, когда Гауфф еще была ребенком: «Вы вырастили невероятную теннисистку», – после чего расплакалась сама.

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