Реклама 18+
Реклама 18+

Серена о том, что арбитр финала US Open-2018 не будет судить ее матчи: «Я не знаю, кто это»

Теги Серена Уильямс US Open WTA Карлос Рамос Теннис

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс прокомментировала то, что арбитр Карлос Рамос в этом году точно не будет судить ее матчи на US Open.

«Я не знаю, кто это такой», – заявила американка.

Рамос в прошлом году вынес Серене три предупреждения и оштрафовал на гейм в финале US Open.

Режиссер фильма о скандале в финале US Open-2018: «После матча Серена сказала Рамосу, что уважает его как арбитра»

Серена выступила о скандале на US Open: судья и сексизм довели ее до психолога, помогли извинения перед Осакой

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться