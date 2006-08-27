Серена о том, что арбитр финала US Open-2018 не будет судить ее матчи: «Я не знаю, кто это»

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс прокомментировала то, что арбитр Карлос Рамос в этом году точно не будет судить ее матчи на US Open.

«Я не знаю, кто это такой», – заявила американка.

Рамос в прошлом году вынес Серене три предупреждения и оштрафовал на гейм в финале US Open.

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