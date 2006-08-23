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Организаторы US Open будут публиковать и объяснять нарушения правил по ходу турнира

Теги US Open соцсети судьи Теннис

На US Open-2019 впервые будут публиковаться нарушения правил. Информацию разместят на табло, чтобы повысить осведомленность о правилах и штрафах.

В случае споров по поводу судейских решений для объяснения с арбитром матча или главным судьей смогут связаться вещательные компании-партнеры соревнований, и, возможно, другие СМИ. Подобная практика уже применяется в футболе и гольфе.

Также на решающих стадиях US Open в соцсетях турнира планируется размещать официальные комментарии некоторых ситуаций. В этом случае примером выступают организаторы НБА.

Судья Рамос не будет работать на матчах сестер Уильямс на US Open. В прошлом году он оштрафовал Серену на гейм в финале

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