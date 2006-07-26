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Хачанова чаще всех проверяли на допинг в 2018 году

Теги Мария Шарапова Серена Уильямс Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович допинг ITF Юлия Гергес Доминик Тим Карен Хачанов Дарья Касаткина Даниил Медведев Теннис

Международная федерация тенниса опубликовала данные о тестировании теннисистов на допинг в 2018 году.

Первую ракетку России Карена Хачанова проверяли чаще всех: 32 раза, из них 13 по ходу турниров и 19 – вне соревновательного периода. 30 проверок прошли Юлия Гергес и Доминик Тим, 26 – Даниил Медведев и 25 – Дарья Касаткина.

Новак Джокович проходил допинг-тесты 21 раз, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль по 20 раз, Мария Шарапова и Серена Уильямс – 19 и 13 раз соответственно.

2018 год – первый, для которого ITF предоставила точную статистику. Ранее всех игроков разбивали на группы в зависимости от числа проверок (от одной до трех, от четырех до семи и более семи).

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