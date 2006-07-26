Хачанова чаще всех проверяли на допинг в 2018 году

Международная федерация тенниса опубликовала данные о тестировании теннисистов на допинг в 2018 году.

Первую ракетку России Карена Хачанова проверяли чаще всех: 32 раза, из них 13 по ходу турниров и 19 – вне соревновательного периода. 30 проверок прошли Юлия Гергес и Доминик Тим, 26 – Даниил Медведев и 25 – .

Новак Джокович проходил допинг-тесты 21 раз, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль по 20 раз, и Серена Уильямс – 19 и 13 раз соответственно.

2018 год – первый, для которого ITF предоставила точную статистику. Ранее всех игроков разбивали на группы в зависимости от числа проверок (от одной до трех, от четырех до семи и более семи).

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