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Уимблдон. 1/8 финала. Гауфф сыграет с Халеп, Барти – с Риск, Квитова – с Контой

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

В  1/8 финала «Уимблдона» семикратная чемпионка Серена Уильямс сыграет с Карлой Суарес-Наварро, двукратная Петра Квитова – с хозяйкой кортов Йоханной Контой, а открытие турнира Коко Гауфф – с Симоной Халеп.

 

Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00 по Москве, остальных – 13:00.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эшли Барти (Австралия) Элисон Риск (США)
Дата проведения
8 июля, 13.00
Онлайн матча

Симона Халеп (Румыния) Кори Гауфф (США)
Дата проведения
8 июля, 16.30
Онлайн матча

Йоханна Конта (Великобритания) Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
8 июля, 17.00
Онлайн матча

Серена Уильямс (США) Карла Суарес-Наварро (Испания)
Дата проведения
8 июля, 15.00
Онлайн матча

Каролина Мухова (Чехия) Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
8 июля, 14.30
Онлайн матча

Элина Свитолина (Украина) Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
8 июля, 13.00
Онлайн матча

Барбора Стрыцова (Чехия) Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
8 июля, 13.00
Онлайн матча

Чжан Шуай (Китай) Даяна Ястремская (Украина)
Дата проведения
8 июля, 13.00
Онлайн матча

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