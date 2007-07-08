Уимблдон. 1/8 финала. Гауфф сыграет с Халеп, Барти – с Риск, Квитова – с Контой

В 1/8 финала «Уимблдона» семикратная чемпионка Серена Уильямс сыграет с Карлой Суарес-Наварро, двукратная Петра Квитова – с хозяйкой кортов Йоханной Контой, а открытие турнира Коко Гауфф – с Симоной Халеп.
Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00 по Москве, остальных – 13:00.
Сетка турнира здесь.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 8 июля, 13.00
- Дата проведения
- 8 июля, 16.30
- Дата проведения
- 8 июля, 17.00
- Дата проведения
- 8 июля, 15.00
- Дата проведения
- 8 июля, 14.30
- Дата проведения
- 8 июля, 13.00
- Дата проведения
- 8 июля, 13.00
- Дата проведения
- 8 июля, 13.00
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