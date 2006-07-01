На матчах «Уимблдона» женщин больше не будут называть «миссис» или «мисс» в зависимости от того, замужем ли они

Стартовавший сегодня 133-й «Уимблдон» стал первым, где теннисисток при объявлении счета во время матчей не будут называть «мисс» или «миссис» в зависимости от их семейного положения. Ранее в этом году то же самое сделал «Ролан Гаррос», до этого года называвший женщин «мадемуазель» и «мадам».

«Нужно соответствовать времени, – прокомментировала решение глава продуктовой службы «Уимблдона» Александра Уиллис. – Надеемся, для людей это станет приятным сюрпризом».

Обращения «мисс» (и «мистер») останутся в употреблении для случаев, когда судья объявляет, что игрок запросил видеоповтор или получил дисциплинарное наказание.

Среди других нововведений «Уимблдона» в этом году:

крыша над кортом №1;

тай-брейк в решающих сетах после счета 12:12;

онлайн-голосование за то, какой матч показывать на большом экране Хенмэн-хилла;

правило о длинном перерыве после двух сетов при экстремальной жаре для мужчин (ранее действовало только на женских матчах);

квалификационная сетка женского одиночного разряда расширена до 128 человек и стала такой же, как мужская (ранее была на 96);

заявки на покупку билетов теперь принимаются онлайн, а не по почте.

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