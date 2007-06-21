Ник Кириос: «Я играю на полную, и мне еще приходится бороться с идиотами-судьями и идиотами-зрителями»

Австралиец Ник Кириос, в Лондоне проигравший Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 7:6, 6:7, 5:7, прокомментировал работу судей.

«По-моему, решения были вполне обычные. Как всегда на маленьких кортах без Hawk-Eye. Я знал, что будут ошибки. Но некоторые решения были просто возмутительными. Не должно доходить до того, что нам с Феликсом приходится отдавать друг другу очки. Он отдал мне очко в ключевой момент, я отдал ему в ключевой момент.

Я считаю, что на таком уровне не должно быть линейных и вышечников, которые совершают такие ошибки. И я знаю, что будет дальше. Ничего. Их пожурят немного. Им за ошибки даже предупреждений никаких не выносят. Меня наказывают за нарушения правил, а почему их не штрафуют за плохую работу?

На кону стоят сотни тысяч долларов. Это серьезное дело. А для них все шуточки, потому что с ними-то ничего не будет. Их не будут расследовать и так далее. По-моему, это бред. Почему бы, например, не держать наготове запасного судью, если у того не идет работа? Я не понимаю. И мне потом еще за это штрафы платить. Они ужасно работают, но я плачу штрафы, а им ничего».

Также Кириос рассказал, о чем спорил со зрителями после поражения. Австралийца освистали за то, что он якобы не выкладывался в конце матча.

«Они видели, что я до этого упал. Сколько я лежал на земле? Минуты две? А они потом ухают, обзываются. Что бы вы делали? Ничего?

Я играю на полную, и мне еще приходится бороться с идиотами-судьями и идиотами-зрителями. Чего вы от меня хотите? Конечно, я отвечу. Я не из тех, кто тихонько уйдет. Я не говорю, что это правильно, но я такой человек».

После матча Кириос выкинул ракетку за пределы корта.

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