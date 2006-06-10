Рейтинг ATP. Хачанов и Фоньини дебютировали в топ-10, Вавринка вернулся в топ-20

По итогам Открытого чемпионата Франции топ-8 осталась без изменений, а в топ-10 дебютировали 23-летний Карен Хачанов и 32-летний Фабио Фоньини.
Российский №2 Даниил Медведев стал 13-м, тоже обновив личный рекорд, а четвертьфиналист «Ролан Гаррос» Стэн Вавринка впервые с февраля-2018 вернулся в топ-20.
Emirates ATP Rankings
Положение на 10 июня 2019
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|12715
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7945
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6670
|4 (4)
|Доминик Тим (Австрия)
|4685
|5 (5)
|Александр Зверев (Германия)
|4360
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4215
|7 (7)
|Кеи Нисикори (Япония)
|4040
|8 (8)
|Кевин Андерсон (ЮАР)
|3565
|9 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|2980
|10 (11)
|Фабио Фоньини (Италия)
|2785
|12 (9)
|Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
|2695
|13 (14)
|Даниил Медведев (Россия)
|2625
|19 (28)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|1715
|81 (76)
|Андрей Рублев (Россия)
|706
Надаль выиграл 12-й «Ролан Гаррос» 😱. Как это было
Видео, фото, новости, мемы – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!