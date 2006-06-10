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Рейтинг ATP. Хачанов и Фоньини дебютировали в топ-10, Вавринка вернулся в топ-20

Теги рейтинги ATP Стэн Вавринка Фабио Фоньини Карен Хачанов Теннис

По итогам Открытого чемпионата Франции топ-8 осталась без изменений, а в топ-10 дебютировали 23-летний Карен Хачанов и 32-летний Фабио Фоньини.

Российский №2 Даниил Медведев стал 13-м, тоже обновив личный рекорд, а четвертьфиналист «Ролан Гаррос» Стэн Вавринка впервые с февраля-2018 вернулся в топ-20.

Emirates ATP Rankings

Положение на 10 июня 2019

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 12715
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7945
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6670
4 (4) Доминик Тим (Австрия) 4685
5 (5) Александр Зверев (Германия) 4360
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4215
7 (7) Кеи Нисикори (Япония) 4040
8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) 3565
9 (11) Карен Хачанов (Россия) 2980
10 (11) Фабио Фоньини (Италия) 2785
12 (9) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) 2695
13 (14) Даниил Медведев (Россия) 2625
19 (28) Стэн Вавринка (Швейцария) 1715
81 (76) Андрей Рублев (Россия) 706

 

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