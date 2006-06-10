Рейтинг ATP. Хачанов и Фоньини дебютировали в топ-10, Вавринка вернулся в топ-20

По итогам Открытого чемпионата Франции топ-8 осталась без изменений, а в топ-10 дебютировали 23-летний Карен Хачанов и 32-летний Фабио Фоньини.

Российский №2 Даниил Медведев стал 13-м, тоже обновив личный рекорд, а четвертьфиналист «Ролан Гаррос» Стэн Вавринка впервые с февраля-2018 вернулся в топ-20.

Emirates ATP Rankings

Положение на 10 июня 2019

Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Новак Джокович (Сербия) 12715 2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7945 3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6670 4 (4) Доминик Тим (Австрия) 4685 5 (5) Александр Зверев (Германия) 4360 6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4215 7 (7) Кеи Нисикори (Япония) 4040 8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) 3565 9 (11) Карен Хачанов (Россия) 2980 10 (11) Фабио Фоньини (Италия) 2785 12 (9) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) 2695 13 (14) Даниил Медведев (Россия) 2625 19 (28) Стэн Вавринка (Швейцария) 1715 81 (76) Андрей Рублев (Россия) 706

Надаль выиграл 12-й «Ролан Гаррос» 😱. Как это было

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