Рафаэль Надаль: «Если смогу выиграть еще пару «Шлемов» и приблизиться к Федереру, это будет невероятно»

Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от 12-го титула «Ролан Гаррос», который выиграл в финале у Доминика Тима (6:3, 5:7, 6:1, 6:1).

«На нынешнем этапе моей карьеры снова победить на «Ролан Гаррос» – это огромное удовлетворение и счастье. Я благодарен всем, что поддерживает меня, моей семье, моей команде. Они все дают мне поддержку, без которой я бы не справился.

Доминик сегодня хорошо подавал. Каждый раз после приема я был в невыгодном положении, потому что с его подачей по-другому невозможно. Он бьет очень сильно, и, когда он атакует, защищаться очень сложно. Я проанализировал и понял, что мне нужно решать проблему приема. В остальном я играл хорошо. Главным было не давать ему свободы на подаче, а с этим у меня были проблемы».

33-летний Надаль стал третьим в списке самых возрастных чемпионов «Ролан Гаррос» после Андреса Гимено (1972) и Кена Роузуолла (1968). Также он сравнялся со Стефаносом Циципасом по количеству побед в сезоне (32) и сегодня возглавит Чемпионскую гонку ATP.

Этой весной, напомним, Надаль впервые за 15 лет к маю не выиграл ни одного титула и только на последнем грунтовом «Мастерсе» сезона взял титул (первый с прошлого лета).

«В Мадриде я играл уже лучше, в Риме – гораздо лучше, здесь весь турнир отыграл отлично. Я каждый день в чем-то прибавлял и делал это с правильным настроем и страстью, и именно это и позволило мне вернуться на эту вершину».

Надаль – теперь 18-кратный чемпион «Шлемов» – впервые приблизился к рекордсмену Роджеру Федереру на расстояние двух «Шлемов».

«Мне очень повезло, что все это со мной происходит. И если до конца карьеры я смогу выиграть еще пару «Шлемов» и приблизиться к Роджеру, это будет невероятно».

Надаль выиграл 12-й «Ролан Гаррос» 😱. Как это было

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