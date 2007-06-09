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Федерер, Надаль и Джокович взяли 10-й «Шлем» подряд

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP рекорды Теннис

Завершившийся «Ролан Гаррос» стал десятым турниром «Большого шлема» подряд, который выиграли теннисисты Большой тройки: Роджер Федерер (3), Рафаэль Надаль (3) и Новак Джокович (4). Последним чемпионом «Шлема» не из Большой тройки был Стэн Вавринка на US Open-2016.

С «Уимблдона»-2015 они выиграли 14 из 16 «Шлемов» (также Энди Маррей на «Уимблдоне»-2016), с «Ролан Гаррос»-2005 (первый «Шлем» Надаля) – 49 из 57, с «Уимблдона»-2003 (первый «Шлем» Федерера) – 53 из 64.

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