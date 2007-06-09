Федерер, Надаль и Джокович взяли 10-й «Шлем» подряд

Завершившийся «Ролан Гаррос» стал десятым турниром «Большого шлема» подряд, который выиграли теннисисты Большой тройки: Роджер Федерер (3), Рафаэль Надаль (3) и Новак Джокович (4). Последним чемпионом «Шлема» не из Большой тройки был Стэн Вавринка на US Open-2016.

С «Уимблдона»-2015 они выиграли 14 из 16 «Шлемов» (также Энди Маррей на «Уимблдоне»-2016), с «Ролан Гаррос»-2005 (первый «Шлем» Надаля) – 49 из 57, с «Уимблдона»-2003 (первый «Шлем» Федерера) – 53 из 64.

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