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    Рим (WTA). Финал. Плишкова играет с Контой

    Теги результаты WTA Йоханна Конта Открытый чемпионат Италии Каролина Плишкова Теннис

    В финале турнира в Риме Каролина Плишкова играет с Йоханной Контой. В личных встречах чешка ведет 4:1, но они никогда не встречались на грунте и не играли с 2017 года.

    Сетка турнира здесь.

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    Internazionali BNL d’Italia

    Рим, Италия

    13 – 19 мая 2019

    Premier 5

    Призовой фонд – 3 452 538 долларов

    Открытые корты, грунт

    Финал

    Каролина Плишкова (Чехия) Йоханна Конта (Великобритания)
    5:2
    Дата проведения
    19 мая, 14.00
    Онлайн матча

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