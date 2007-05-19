Рим (WTA). Финал. Плишкова играет с Контой

В финале турнира в Риме Каролина Плишкова играет с Йоханной Контой. В личных встречах чешка ведет 4:1, но они никогда не встречались на грунте и не играли с 2017 года.
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
13 – 19 мая 2019
Premier 5
Призовой фонд – 3 452 538 долларов
Открытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 19 мая, 14.00