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    Роджер Федерер: «Я не считаю, что Кириос заслуживает дисквалификацию. Но это вы знаете правила»

    Теги Роджер Федерер происшествия ATP Открытый чемпионат Италии Ник Кириос Теннис

    20-кратный чемпион «Шлемов» Роджер Федерер прокомментировал наказание, которое Ник Кириос получил за свое поведение на турнире в Риме в четверг (20 000 евро штрафа, лишение призовых и очков, оплата гостиницы).

    Мы слышали, что в раздевалке много говорили о Кириосе.

    – Да нет. Вы там были (улыбается)?

    Нет.

    – Я ни с кем не разговаривал.

    Нам Рууд сказал, что разговоры были.

    – А, ну окей.

    На сколько, на ваш взгляд, его должны дисквалифицировать?

    – Я не слышал о таком. А должны? Его дисквалифицируют?

    В зависимости от того, что решат по итогам расследования.

    – Да? (Вопросительно смотрит на представителя ATP.) Нужно быть уверенным в том, что говорите (улыбается).

    Я не считаю, что он заслуживает дисквалификацию. Что он сделал? С корта ушел? Стулу досталось? Лично я считаю, это на дисквалификацию не тянет. Но я не знаю, может, он на испытательном сроке после той истории в Шанхае. Если да, то отстранение, конечно, возможно. Но если нет, мне не кажется, что его надо дисквалифицировать. Ноль очков в рейтинг, штраф – это достаточно строгое наказание. Он понял, что совершил ошибку. Но это вы разбирайтесь. Вы знаете правила (улыбается).

    Кириос вне себя: кинул стул на корт и получил бан, а еще жестко прошелся по топам в интервью

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