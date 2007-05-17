Роджер Федерер: «Я не считаю, что Кириос заслуживает дисквалификацию. Но это вы знаете правила»

20-кратный чемпион «Шлемов» Роджер Федерер прокомментировал наказание, которое Ник Кириос получил за свое поведение на турнире в Риме в четверг (20 000 евро штрафа, лишение призовых и очков, оплата гостиницы).

– Мы слышали, что в раздевалке много говорили о Кириосе.

– Да нет. Вы там были (улыбается)?

– Нет.

– Я ни с кем не разговаривал.

– Нам Рууд сказал, что разговоры были.

– А, ну окей.

– На сколько, на ваш взгляд, его должны дисквалифицировать?

– Я не слышал о таком. А должны? Его дисквалифицируют?

– В зависимости от того, что решат по итогам расследования.

– Да? (Вопросительно смотрит на представителя ATP.) Нужно быть уверенным в том, что говорите (улыбается).

Я не считаю, что он заслуживает дисквалификацию. Что он сделал? С корта ушел? Стулу досталось? Лично я считаю, это на дисквалификацию не тянет. Но я не знаю, может, он на испытательном сроке после той истории в Шанхае. Если да, то отстранение, конечно, возможно. Но если нет, мне не кажется, что его надо дисквалифицировать. Ноль очков в рейтинг, штраф – это достаточно строгое наказание. Он понял, что совершил ошибку. Но это вы разбирайтесь. Вы знаете правила (улыбается).

Кириос вне себя: кинул стул на корт и получил бан, а еще жестко прошелся по топам в интервью