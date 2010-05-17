Маррей официально посвящен в рыцари

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» сэр Энди Маррей в четверг в Букингемском дворце был официально посвящен в рыцари. Церемонию провел принц Чарльз.

Экс-первая ракетка мира Маррей, в среду отметивший 32-летие, за первую победу на «Уимблдоне» в 2013-м получил орден Британской империи (и титул сэра). О том, что он будет посвящен в рыцари за заслуги перед теннисом и благотворительностью, было объявлено в конце 2016-го в так называемых «новогодних почестях Королевы».

Двукратный олимпийский чемпион Маррей посетил королевскую резиденцию с женой Ким и родителями Джуди и Уильямом. Он сказал, что хотел бы привести во дворец своих детей, если бы они были постарше: дочерями Маррея Софии Оливии и Эди три и полтора года. «Покажу им медаль, как приду домой», – сказал теннисист.

В начале этого сезона, напомним, Маррей объявил, что больше не может играть с хронической травмой бедра и, скорее всего, завершит карьеру на «Уимблдоне». После этого он перенес операцию по протезированию бедренного сустава и с тех пор вернулся к тренировкам на корте, но перспективы его возвращения в тур пока туманные.

Маррей был самым достойным №1. Видимо, он скоро завершит карьеру