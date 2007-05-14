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    Рим (ATP). Первый круг. Медведев играет с Кириосом, Вавринка проиграл Гоффену

    Теги результаты ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

    В первом круге турнира в Риме Даниил Медведев играет с Ником Кириосом.

    Результаты первых матчей первого раунда здесь.

    Сетка турнира здесь.

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    Internazionali BNL d’Italia

    Рим, Италия

    12 – 19 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 5 791 280 евро

    Открытые корты, грунт

    Первый круг

    Ник Кириос (Австралия) Даниил Медведев (Россия)
    6:3|3:6|5:2
    Дата проведения
    14 мая, 13.50
    Онлайн матча

    Давид Гоффен (Бельгия) Стэн Вавринка (Швейцария)
    4:6|6:0|6:2
    Дата проведения
    14 мая, 12.13
    Онлайн матча

    Жереми Шарди (Франция) Ришар Гаске (Франция)
    6:1|4:6|6:3
    Дата проведения
    14 мая, 13.39
    Онлайн матча

     

    Тэйлор Фриц (США) Гидо Пелья (Аргентина)
    6:3|6:4
    Дата проведения
    14 мая, 12.13
    Онлайн матча

     

    Раду Албот (Молдова) Бенуа Пэр (Франция)
    6:3|6:2
    Дата проведения
    14 мая, 12.13
    Онлайн матча

     

    Марин Чилич (Хорватия) Андреа Бассо (Италия)
    6:1|1:2
    Дата проведения
    14 мая, 14.31
    Онлайн матча

     

    Диего Шварцман (Аргентина) Йошихито Нишиока (Япония)
    6:1|6:4
    Дата проведения
    14 мая, 13.50
    Онлайн матча

     

    Фрэнсис Тиафу (США) Жоао Соуза (Португалия)
    3:6|4:3
    Дата проведения
    14 мая, 14.14
    Онлайн матча

     

    Григор Димитров (Болгария) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
    Дата проведения
    14 мая, 16.00
    Онлайн матча

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