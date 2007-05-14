Рим (ATP). Первый круг. Медведев играет с Кириосом, Вавринка проиграл Гоффену

В первом круге турнира в Риме Даниил Медведев играет с Ником Кириосом.
Результаты первых матчей первого раунда здесь.
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
12 – 19 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 791 280 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 14 мая, 13.50
- Дата проведения
- 14 мая, 12.13
- Дата проведения
- 14 мая, 13.39
- Дата проведения
- 14 мая, 12.13
- Дата проведения
- 14 мая, 12.13
- Дата проведения
- 14 мая, 14.31
- Дата проведения
- 14 мая, 13.50
- Дата проведения
- 14 мая, 14.14
- Дата проведения
- 14 мая, 16.00