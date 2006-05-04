Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Мадрид (ATP). Шаповалов в 1-м круге сыграет с Оже-Альяссимом за встречу с Надалем, Федерер стартует против Гаске или Давидович-Фокины

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Ришар Гаске ATP Mutua Madrid Open Феликс Оже-Альяссим Денис Шаповалов Алехандро Давидович-Фокина Теннис

    Определилась сетка мадридского «Мастерса» ATP, стартующего завтра. Восемь первых сеяных вступят в борьбу со второго круга, при этом:

    • Новак Джокович (1) может стартовать матчем против Григора Димитрова,
    • Рафаэль Надаль (2) сыграет с победителем встречи молодых канадцев Дениса Шаповалова и Феликса Оже-Альяссима,
    • действующий чемпион Саша Зверев (3) сыграет с Роберто Баутиста-Агутом или завершающим карьеру Давидом Феррером;
    • возвращающийся после травмы Хуан Мартин дель Потро (7) – с победителем встречи прогрессирующих сербов Ласло Рьере и Душана Лайовича;
    • Роджер Федерер (4), выступающий в Мадриде впервые с 2015-го, – с Ришаром Гаске или 19-летним Алехандро Давидович-Фокиной, который на этой неделе обыграл трех соперников топ-60 и сегодня сыграет в первом полуфинале ATP.

    Российский №1 Карен Хачанов (11) в первом круге сыграет с хозяином кортов Хауме Муньяром, полуфиналист Монте-Карло и финалист Барселоны Даниил Медведев (12) – с Гидо Пельей (во втором может сыграть со Стэном Вавринкой).

    Целиком сетка здесь.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться