Мадрид (ATP). Шаповалов в 1-м круге сыграет с Оже-Альяссимом за встречу с Надалем, Федерер стартует против Гаске или Давидович-Фокины

Определилась сетка мадридского «Мастерса» ATP, стартующего завтра. Восемь первых сеяных вступят в борьбу со второго круга, при этом:

Новак Джокович (1) может стартовать матчем против Григора Димитрова,

Рафаэль Надаль (2) сыграет с победителем встречи молодых канадцев Дениса Шаповалова и Феликса Оже-Альяссима,

действующий чемпион Саша Зверев (3) сыграет с Роберто Баутиста-Агутом или завершающим карьеру Давидом Феррером;

возвращающийся после травмы Хуан Мартин дель Потро (7) – с победителем встречи прогрессирующих сербов Ласло Рьере и Душана Лайовича;

Роджер Федерер (4), выступающий в Мадриде впервые с 2015-го, – с Ришаром Гаске или 19-летним Алехандро Давидович-Фокиной, который на этой неделе обыграл трех соперников топ-60 и сегодня сыграет в первом полуфинале ATP.

Российский №1 Карен Хачанов (11) в первом круге сыграет с хозяином кортов Хауме Муньяром, полуфиналист Монте-Карло и финалист Барселоны Даниил Медведев (12) – с Гидо Пельей (во втором может сыграть со Стэном Вавринкой).

Целиком сетка здесь.