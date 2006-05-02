Теннисная антикоррупционная служба поддержала Трунжеллити. Он рассказал, что сотрудничество с ней сделало его жизнь невыносимой, 2 недели назад

Теннисная антикоррупционная служба (TIU) выпустила заявление в защиту 130-й ракетки мира Марко Трунжеллити, в прошлом году выступившего осведомителем в расследовании незаконной ставочной деятельности теннисистов.

Благодаря информации, полученной от Трунжеллити, три аргентинских игрока были дисквалифицированы, но он стал объектом осуждения и нападок со стороны коллег. В середине апреля в интервью AP 29-летний Трунжеллити рассказал, что не получил никакой защиты от TIU, и они его «использовали и бросили посреди океана. Это была катастрофа, один из худших опытов моей жизни. Я до сих пор расплачиваюсь за это».

В заявлении TIU говорится, что служба до сих пор никак не комментировала причастность Трунжеллити к расследованию из-за политики конфиденциальности, но резко осуждает негатив в отношении него и выражает ему безоговорочную поддержку и благодарность за помощь в расследовании.

Также в заявлении подчеркивается, что Трунжеллити сотрудничал с расследованием добровольно и бесплатно, никогда не подозревался ни в какой незаконной деятельности и всегда вел себя «предельно честно, достойно и заботился об интересах спорта».

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