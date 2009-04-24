Теннисист, рассказавший о схеме сдачи матчей: «Игроки спрашивали, зачем я это сделал. Я говорил: «Ты тупой? Как о таком молчать?»

131-я ракетка мира аргентинец Марко Трунжеллити рассказал, как испортились его отношения с коллегами после того, как он помог антикоррупционной службе (TIU) разоблачить игроков, сдававших матчи. Как минимум трое уже дисквалифицированы.

Подробнее о том, как Трунжеллити узнал о схеме продажи матчей и расценках, рассказал об этом TIU, а потом игроки стали называть его стукачом и крысой, здесь.

«Игроки перестали со мной здороваться, перестали смотреть на меня. Было очень грустно. Ко мне подходили мои друзья [из игроков] и спрашивали, зачем я это сделал.

Я еле сдерживался, чтобы не вмазать им. Говорил: «Ты тупой или что? Как о таком можно молчать?»

Жена Трунжеллити Надир рассказала, что стресс из-за последствий участия в расследовании не раз доводил 29-летнего теннисиста до слез, что он не хотел играть, бил ракетки, и у него случился рецидив травмы спины.

В августе Трунжеллити написал TIU письмо, в котором рассказал о ненависти, которую получает от игроков: «Я получаю кучу оскорблений от игроков и менеджеров из-за моего участия в расследовании. Они пытаются меня обесчестить».

«Они [TIU] просто меня использовали и бросили посреди океана. Это была катастрофа, один из худших опытов моей жизни. Я до сих пор расплачиваюсь за это.

Проблема не только в игроках. В сдачу матчей вовлечено много тренеров. Очень много. Больше, чем можно представить.

Если тебе не хватает силы воли, ты поведешься [на предложение сдать матч], потому что это легкие деньги. Порядка ста тысяч долларов за час работы. Но это так меня злит».

Теннисист помог в борьбе с договорняками – теперь не хочет ездить домой из-за ненависти