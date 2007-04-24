«Занимаемся любовью 12-15 раз в неделю», – Фоньини рассказал о жизни с Пеннеттой на ТВ

Чемпион Монте-Карло Фабио Фоньини стал гостем комедийного итальянского шоу Le Iene («Гиены»), в котором в формате блица ответил на вопросы, а потом сыграл с ведущими в настольный теннис на раздевание. Среди прочего 31-летнего итальянца, женатого на чемпионке US Open-2015 Флавии Пеннетте, спросили:

– У тебя было много женщин?

– Нет.

– А известные были?

– Моя жена.

– Как часто вы занимаетесь любовью?

– 12-15 раз в неделю.

На этой неделе Фоньини должен был сыграть в Барселоне, но снялся из-за травмы ноги. Обновленная сетка здесь.

Шоу Le Iene существует с 1997 года. Его название – аллюзия на фильм Квентина Тарантино «Бешеные псы» (1992, Le Iene в итальянском прокате). Ведущие, как и герои фильма, носят черные костюмы с белыми рубашками и черными галстуками.

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