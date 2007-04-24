«Занимаемся любовью 12-15 раз в неделю», – Фоньини рассказал о жизни с Пеннеттой на ТВ

Чемпион Монте-Карло Фабио Фоньини стал гостем комедийного итальянского шоу Le Iene («Гиены»), в котором в формате блица ответил на вопросы, а потом сыграл с ведущими в настольный теннис на раздевание. Среди прочего 31-летнего итальянца, женатого на чемпионке US Open-2015 Флавии Пеннетте, спросили:
– У тебя было много женщин?
– Нет.
– А известные были?
– Моя жена.
– Как часто вы занимаетесь любовью?
– 12-15 раз в неделю.
На этой неделе Фоньини должен был сыграть в Барселоне, но снялся из-за травмы ноги. Обновленная сетка здесь.
Шоу Le Iene существует с 1997 года. Его название – аллюзия на фильм Квентина Тарантино «Бешеные псы» (1992, Le Iene в итальянском прокате). Ведущие, как и герои фильма, носят черные костюмы с белыми рубашками и черными галстуками.