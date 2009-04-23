Член Совета директоров ATP приговорен к 3 годам условно за избиение человека, спровоцировавшее выкидыш у его жены

Член Совета директоров ATP и мультичемпион «Шлемов» Джастин Гимельстоб признал свою вину в нападении на человека 1 ноября в Лос-Анджелесе.

42-летний Гимельстоб – двукратный чемпион «Шлемов» в миксте – обвинялся в избиении друга своей бывшей жены Рэндэлла Кэплэна на глазах его беременной жены и двухлетней дочери. Гимельстоб неоднократно отрицал свою вину как в этом эпизоде, так и в ряде подобных, о которых стало известно по ходу разбирательства.

В понедельник в суде Лос-Анджелеса Гимельстоб признал свою вину, «чтобы вернуться к работе и сконцентрироваться на семье». Он приговорен к трем годам условно, 60 дням общественных работ и обязан пройти курс по управлению гневом.

Пострадавший изложил в суде свою версию событий 1 ноября: по его словам, Гимельстоб напал на него сзади, когда он катил коляску с дочерью, бил его по голове, не давая подняться и угрожая смертью. У его жены через две недели после происшествия случился выкидыш, о котором ее врач сказал, что у него не может быть другой причины, кроме посттравматического стресса.

14 мая Совет игроков ATP, возглавляемый первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, решит вопрос о переизбрании Гимельстоба в Совет директоров Ассоциации.

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