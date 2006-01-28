Рейтинг WTA. Осака – 1-я, Квитова – 2-я, Касаткина – 12-я, Шарапова – 29-я

По результатам Открытого чемпионата США его чемпионка Наоми Осака стала 26-й первой ракеткой мира и первой – из Азии. 21-летняя японка стала самой молодой дебютанткой на вершине мирового рейтинга после 20-летней Каролин Возняцки в 2010-м.
Финалистка Australian Open Петра Квитова повторила свой рейтинговый рекорд, став второй. Последний раз так высоко она стояла в 2015 году.
Чемпионка Шэньчжэня Арина Соболенко, в Мельбурне дошедшая до третьего круга, дебютировала в топ-10, вытеснив оттуда Дарью Касаткину. Они обе на этой неделе играют в Петербурге.
Самая титулованная из россиянок Мария Шарапова, прошедшая в Австралии на один круг дальше, чем в прошлом году, поднялась на одну позицию и стала 29-й. Всего в топ-100. Четвертьфиналистка Australian Open Анастасия Павлюченкова приблизилась к возвращению в топ-30. Всего в топ-100 десять представительниц России.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 28 января 2019
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (4)
|Наоми Осака (Япония)
|7030
|2 (6)
|Петра Квитова (Чехия)
|6290
|3 (1)
|Симона Халеп (Румыния)
|5582
|4 (5)
|Слоун Стивенс (США)
|5307
|5 (8)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|5100
|6 (2)
|Анжелик Кербер (Германия)
|4965
|7 (7)
|Элина Свитолина (Украина)
|4940
|8 (9)
|Кики Бертенс (Нидерланды)
|4430
|9 (3)
|Каролин Возняцки (Дания)
|3566
|10 (11)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|3485
|11 (16)
|Серена Уильямс (США)
|3406
|12 (10)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3355
|13 (12)
|Анастасия Севастова (Латвия)
|3330
|14 (15)
|Эшли Барти (Австралия)
|3285
|15 (18)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|3035
|16 (13)
|Юлия Гергес (Германия)
|2995
|17 (17)
|Мэдисон Киз (США)
|2786
|18 (21)
|Ван Цян (Китай)
|2605
|19 (19)
|Каролин Гарсия (Франция)
|2550
|20 (20)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|2355
|23 (35)
|Даниэль Коллинс (США)
|1934
|29 (30)
|Мария Шарапова (Россия)
|1662
|32 (44)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1520
|51 (53)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|1062
|61 (60)
|Екатерина Макарова (Россия)
|918
|62 (87)
|Аманда Анисимова (США)
|914
|68 (106)
|Бьянка Андрееску (Канада)
|834
|72 (69)
|Евгения Родина (Россия)
|816
|78 (72)
|Екатерина Александрова (Россия)
|750
|79 (89)
|Анастасия Потапова (Россия)
|744
|81 (91)
|Маргарита Гаспарян (Россия)
|732
|94 (89)
|Анна Блинкова (Россия)
|639
|97 (96)
|Вера Звонарева (Россия)
|635
|107 (105)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|582
|108 (111)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|567
|109 (134)
|Наталья Вихлянцева (Россия)
|548