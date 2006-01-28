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    Рейтинг WTA. Осака – 1-я, Квитова – 2-я, Касаткина – 12-я, Шарапова – 29-я

    Теги Мария Шарапова рейтинги WTA Петра Квитова Дарья Касаткина Наоми Осака Теннис

    По результатам Открытого чемпионата США его чемпионка Наоми Осака стала 26-й первой ракеткой мира и первой – из Азии. 21-летняя японка стала самой молодой дебютанткой на вершине мирового рейтинга после 20-летней Каролин Возняцки в 2010-м.

    Финалистка Australian Open Петра Квитова повторила свой рейтинговый рекорд, став второй. Последний раз так высоко она стояла в 2015 году.

    Чемпионка Шэньчжэня Арина Соболенко, в Мельбурне дошедшая до третьего круга, дебютировала в топ-10, вытеснив оттуда Дарью Касаткину. Они обе на этой неделе играют в Петербурге.

    Самая титулованная из россиянок Мария Шарапова, прошедшая в Австралии на один круг дальше, чем в прошлом году, поднялась на одну позицию и стала 29-й. Всего в топ-100. Четвертьфиналистка Australian Open Анастасия Павлюченкова приблизилась к возвращению в топ-30. Всего в топ-100 десять представительниц России.

    WTA Tour Singles Rankings

    Положение на 28 января 2019

    Место Теннисистка (страна) Очки
    1 (4) Наоми Осака (Япония) 7030
    2 (6) Петра Квитова (Чехия) 6290
    3 (1) Симона Халеп (Румыния) 5582
    4 (5) Слоун Стивенс (США) 5307
    5 (8) Каролина Плишкова (Чехия) 5100
    6 (2) Анжелик Кербер (Германия) 4965
    7 (7) Элина Свитолина (Украина) 4940
    8 (9) Кики Бертенс (Нидерланды) 4430
    9 (3) Каролин Возняцки (Дания) 3566
    10 (11) Арина Соболенко (Беларусь) 3485
    11 (16) Серена Уильямс (США) 3406
    12 (10) Дарья Касаткина (Россия) 3355
    13 (12) Анастасия Севастова (Латвия) 3330
    14 (15) Эшли Барти (Австралия) 3285
    15 (18) Гарбинье Мугуруса (Испания) 3035
    16 (13) Юлия Гергес (Германия) 2995
    17 (17) Мэдисон Киз (США) 2786
    18 (21) Ван Цян (Китай) 2605
    19 (19) Каролин Гарсия (Франция) 2550
    20 (20) Анетт Контавейт (Эстония) 2355
    23 (35) Даниэль Коллинс (США) 1934
    29 (30) Мария Шарапова (Россия) 1662
    32 (44) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1520
    51 (53) Виктория Азаренко (Беларусь) 1062
    61 (60) Екатерина Макарова (Россия) 918
    62 (87) Аманда Анисимова (США) 914
    68 (106) Бьянка Андрееску (Канада) 834
    72 (69) Евгения Родина (Россия)  816
    78 (72) Екатерина Александрова (Россия) 750
    79 (89) Анастасия Потапова (Россия) 744
    81 (91) Маргарита Гаспарян (Россия) 732
    94 (89) Анна Блинкова (Россия) 639
    97 (96) Вера Звонарева (Россия) 635
    107 (105) Светлана Кузнецова (Россия) 582
    108 (111) Вероника Кудерметова (Россия) 567
    109 (134) Наталья Вихлянцева (Россия)  548

     

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