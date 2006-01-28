Рейтинг WTA. Осака – 1-я, Квитова – 2-я, Касаткина – 12-я, Шарапова – 29-я

По результатам Открытого чемпионата США его чемпионка Наоми Осака стала 26-й первой ракеткой мира и первой – из Азии. 21-летняя японка стала самой молодой дебютанткой на вершине мирового рейтинга после 20-летней Каролин Возняцки в 2010-м.

Финалистка Australian Open Петра Квитова повторила свой рейтинговый рекорд, став второй. Последний раз так высоко она стояла в 2015 году.

Чемпионка Шэньчжэня Арина Соболенко, в Мельбурне дошедшая до третьего круга, дебютировала в топ-10, вытеснив оттуда Дарью Касаткину. Они обе на этой неделе играют в Петербурге.

Самая титулованная из россиянок Мария Шарапова, прошедшая в Австралии на один круг дальше, чем в прошлом году, поднялась на одну позицию и стала 29-й. Всего в топ-100. Четвертьфиналистка Australian Open Анастасия Павлюченкова приблизилась к возвращению в топ-30. Всего в топ-100 десять представительниц России.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 28 января 2019