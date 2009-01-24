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    Квитова вышла в финал «Большого шлема» впервые за 5 лет и после домашнего нападения

    Теги рейтинги Australian Open WTA Петра Квитова статистика Даниэль Коллинс Теннис

    Двукратная чемпионка «Уимблдона» Петра Квитова (8), в четверг на Australian Open обыгравшая Даниэль Коллинс 7:6, 6:0, вышла в третий финал «Большого шлема» и первый – с 2014-го. В первом сете экс-вторая ракетка мира отыграла дефицит в брейк.

    Два года назад на Квитову, напомним, напали с ножом в ее квартире, в результате чего она получила тяжелую травму левой руки и не играла полгода.

    За свой третий «Шлем» Квитова, никогда финалы «Шлемов» не проигрывавшая, встретится с победительницей встречи Наоми Осаки и Каролины Плишковой. Чемпионка турнира в понедельник станет первой ракеткой мира.

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