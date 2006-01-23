Пуй – о том, что его тренирует женщина: «Неважно, женщина ты или мужчина. Ты или разбираешься в теннисе, или нет»

Экс-десятая ракетка мира 24-летний француз Люка Пуй прокомментировал свой выход в полуфинал Australian Open после неудачного начала сезона.

– На Кубке Хопмана я хорошо играл, хоть и проиграл все свои одиночки. Так что мы просто продолжили работать. Когда приехали сюда, ставили цель не дойти до второй недели или четвертьфинала, а просто концентрироваться на своей игре, идти шаг за шагом, делать то, над чем работали в межсезонье.

– Амели до вас тренировала Энди Маррея. Он рассказывал, что, когда нанял ее, встретил негативную реакцию со стороны игроков, что кто-то писал ему: в следующий раз найми собаку. С вами было такое или времена все же изменились?

– Думаю, изменились. Энди был первым, поэтому встретил такую реакцию. И очень жаль, что так было.

Мужчины тренируют женщин – почему не наоборот? Я не понимаю, какая тут может быть проблема. Я уже много раз говорил, что неважно, мужчина ты или женщина, – важно, разбираешься ли ты в теннисе, конструктивный ли у тебя подход. Она чемпионка и отличный тренер. Она придает мне уверенности и в игровом, и в психологическом смысле. Снимает с меня давление, учит концентрироваться на игре, а не на результате.

А что до вашего вопроса, то нет, мне никто никаких гадостей не писал.

– В прошлом году вы говорили, что не получаете от игры удовольствие. Расскажите, что это было и насколько трудно.

– Наверное, такое бывает. Я 16 лет играю в теннис, и со мной это произошло впервые: у меня пропала радость от того, что я на корте, интерес к тренировкам, желание работать. Не знаю, почему так случилось. Когда проигрываешь один, второй, третий матч, теряешь уверенность, и трудно ее вернуть, когда не получаешь удовольствия от процесса.

Мне пришлось подумать о себе, о моей карьере, о том, чего я хочу. Я подумал: о’кей, допустим, у меня есть еще десять лет в туре. Хочу ли я провести их так, как сейчас, или хочу получить от них радость? Радоваться тому, что выхожу на крупнейшие корты мира, что играю перед толпами болельщиков, достигаю каких-то больших высот? Значит, нужно задницей своей пошевелить и вернуть эту радость от тенниса. В конце концов, не хочешь сегодня тренироваться – не надо. Для начала делай то, что хочешь. И постепенно так все и вернулось.

– Вы сказали, что у тренера должен быть хороший характер. Расскажите, что вам нравится в характере Амели.

– Она очень заряженная на работу. На тренировках сконцентрирована на каждом мяче. В то же время обстановка очень приятная. В перерывах мы не сидим с прямыми лицами – можем пошутить, посмеяться. Но когда работаем, тогда все внимание на мяч. Это очень полезный баланс.

В полуфинале двукратный четвертьфиналист «Шлемов» впервые сыграет с Новаком Джоковичем.

Пуй – главный рывок Australian Open: провалил прошлый год, переманил Моресмо и вышел в 1/2