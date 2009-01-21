Серена о том, что не играла с сентября и сразу дошла до четвертьфинала «Шлема»: «Думаю, это больше говорит обо мне, чем о женском теннисе»

23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс рассказала о своей победе над первой ракеткой мира Симоной Халеп в 1/8 финала Australian Open (6:1, 4:6, 6:4).

– Расскажите, как игра изменилась, когда вы вели с сетом и 2:1 во втором.

– Ну она же не просто так №1. Она в тот момент буквально подняла свою игру на другой уровень, а я – нет. Я осталась на том же уровне, хотя должна была сделать то же самое.

Но это этап моего возвращения. Я всего десять месяцев как вернулась, так что не могу требовать от себя слишком многого. У меня был шанс победить в двух сетах, но не будем забывать, что и играла я с первой ракеткой мира.

Я по-прежнему учусь, и на данном этапе моей карьеры особенно здорово, что я могу продолжать это делать.

– Вы сыграли только четвертый матч с сентября – и вы в четвертьфинале «Шлема» с победой над формально сильнейшей теннисисткой мира. Что это говорит лично о вас и об уровне женского тенниса?

– Не знаю. Наверное, это больше говорит обо мне, чем о женском теннисе. Я считаю, что женский теннис потрясающий, он на самом высоком уровне. Я считаю себя его главной представительницей, но еще я искренне считаю, что все играют хорошо, и конкуренция очень высокая.

Я очень много работаю и полностью выкладываюсь, чтобы выйти на свой пик. Не знаю, когда это произойдет, но я туда выйду.

За выход в полуфинал семикратная чемпионка турнира сыграет с Каролиной Плишковой (7), у которой по личным встречам ведет 2-1.

Серена против Халеп: лучший женский матч Australian Open-2019