Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Серена выиграла первую после декрета встречу с первой ракеткой мира

    Теги Серена Уильямс Australian Open WTA Симона Халеп статистика Теннис

    23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс (16), в понедельник на Australian Open обыгравшая Симону Халеп (1) 6:1, 4:6, 6:4, обыграла первую ракетку мира в 17-й раз в карьере и впервые – после возвращения из декрета в прошлом году (последний раз встречалась с №1 в 2013-м).

    37-летняя Уильямс вышла в 12-й четвертьфинал Australian Open, обыграв 27-летнюю Халеп в девятый раз в десяти встречах.

    Матч продолжался 107 минут, за которые Халеп пробила навылет вдвое больше раз, чем ошиблась (24-12), а Серена – почти в полтора (44-31).

    Поражение Халеп означает, что ни одна из прошлогодних полуфиналисток Australian Open (Халеп, Возняцки, Мертенс, Кербер) в этом году не дошли до четвертьфинала.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться