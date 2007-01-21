Серена выиграла первую после декрета встречу с первой ракеткой мира

23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс (16), в понедельник на Australian Open обыгравшая Симону Халеп (1) 6:1, 4:6, 6:4, обыграла первую ракетку мира в 17-й раз в карьере и впервые – после возвращения из декрета в прошлом году (последний раз встречалась с №1 в 2013-м).

37-летняя Уильямс вышла в 12-й четвертьфинал Australian Open, обыграв 27-летнюю Халеп в девятый раз в десяти встречах.

Матч продолжался 107 минут, за которые Халеп пробила навылет вдвое больше раз, чем ошиблась (24-12), а Серена – почти в полтора (44-31).

Поражение Халеп означает, что ни одна из прошлогодних полуфиналисток Australian Open (Халеп, Возняцки, Мертенс, Кербер) в этом году не дошли до четвертьфинала.