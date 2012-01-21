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    Кафельников в этом году будет введен в Международный зал теннисной славы

    Теги Ли На ATP WTA Евгений Кафельников Мари Пьерс Теннис

    Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в этом году будет введен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, штат Род-Айленд. 44-летний Кафельников станет в Зале вторым представителем России после Марата Сафина, введенного туда в 2016-м.

    Впервые, напомним, самый титулованный российский теннисист был номинирован на место в Зале славы в 2015-м, но тогда процедуру утверждения не прошел.

    Кроме экс-первой ракетки мира, чемпиона Олимпийских игр и обладателя Кубка Дэвиса, в Зал славы в этом году также войдут Ли На и Мари Пьерс.

    Церемония введения игроков пройдет по традиции в июле во время турнира ATP в Ньюпорте.

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