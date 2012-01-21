Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в этом году будет введен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, штат Род-Айленд. 44-летний Кафельников станет в Зале вторым представителем России после Марата Сафина, введенного туда в 2016-м.

Впервые, напомним, самый титулованный российский теннисист был номинирован на место в Зале славы в 2015-м, но тогда процедуру утверждения не прошел.

Кроме экс-первой ракетки мира, чемпиона Олимпийских игр и обладателя Кубка Дэвиса, в Зал славы в этом году также войдут Ли На и Мари Пьерс.

Церемония введения игроков пройдет по традиции в июле во время турнира ATP в Ньюпорте.