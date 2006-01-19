Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Медведев впервые вышел во вторую неделю «Шлема»

    Теги Australian Open ATP статистика Даниил Медведев Теннис

    Действующий чемпион двух турниров ATP Даниил Медведев (15), в субботу на Australian Open обыгравший Давида Гоффена (21) 6:2, 7:6, 6:3, впервые в карьере вышел во вторую неделю «Шлема».

    22-летний Медведев играет в основе «Шлема» в девятый раз: на двух последних он проигрывал в третьем круге (на шести первых дважды прошел по кругу). В прошлом году, напомним, он выиграл сразу три своих первых титула, в этом уже сыграл в одном финале (в Брисбене проиграл Кеи Нисикори).

    За выход в четвертьфинал российский №2 сыграет с победителем встречи Новака Джоковича (1) и Дениса Шаповалова (25).

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться