Медведев впервые вышел во вторую неделю «Шлема»

Действующий чемпион двух турниров ATP Даниил Медведев (15), в субботу на Australian Open обыгравший Давида Гоффена (21) 6:2, 7:6, 6:3, впервые в карьере вышел во вторую неделю «Шлема».

22-летний Медведев играет в основе «Шлема» в девятый раз: на двух последних он проигрывал в третьем круге (на шести первых дважды прошел по кругу). В прошлом году, напомним, он выиграл сразу три своих первых титула, в этом уже сыграл в одном финале (в Брисбене проиграл Кеи Нисикори).

За выход в четвертьфинал российский №2 сыграет с победителем встречи Новака Джоковича (1) и Дениса Шаповалова (25).