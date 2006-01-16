Серена о кукле своей дочери, у которой есть свой инстаграм: «Я хотела, чтобы первая кукла Олимпии была черной. Вторая пусть будет белой»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, во вторник вышедшая во второй круг Australian Open, рассказала о кукле своей годовалой дочери Олимпии Куай-Куай, у которой под 90 000 подписчиков в инстаграме и которая на этой неделе была гостевым редактором твиттера WTA.

«Это я купила Олимпии эту куклу. Я хотела, чтобы у нее была черная кукла. В моем детстве черных кукол особо не было, и я хотела, чтобы первая кукла Олимпии была черной. Олимпия мулатка – наполовину белая, – но я хотела, чтобы первая кукла была черной. Вторая пусть будет белой. И разумеется, я научу ее, что все люди одинаково достойны любви независимо от того, какого цвета их кожа.

Имя Куай-Куай придумал мой племянник. Мы все сидели в гостиной и накидывали варианты, и он такой: назовите ее Куай-Куай. Так что это все он».

Добавим, перед первым матчем Серены на Australian Open ESPN показал инфографику с твиттер-фолловерами Олимпии (35 тысяч), Куай-Куай (15 700) и соперницы Уильямс Татьяны Марии (7 650).