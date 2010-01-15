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    Серена проиграла 2 гейма в первом официальном матче после финала US Open

    Теги Серена Уильямс Australian Open WTA Татьяна Мария Теннис

    Семикратная чемпионка Australian Open Серена Уильямс, в первом круге нынешнего турнира разгромившая Татьяну Марию 6:0, 6:2, выиграла на турнире первый матч за два года – с тех пор, как в финале-2017 завоевала свой 23-й титул «Большого шлема».

    37-летняя американка, выигравшая первый сет за 18 минут за потерей пяти очков, провела первый официальный матч за четыре месяца – со скандального финала US Open.

    Во втором круге 16-я ракетка мира сыграет с победительницей встречи полуфиналистки-2014 Эжени Бушар и Шуай Пэн (WC).

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