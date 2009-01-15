Энди Маррей: «######## был вечер💪. Australian Open, я тебя люблю»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей поделился впечатлениями от своего, возможно, последнего матча в карьере – пятисетового поражения от Роберто Баутиста-Агута (22) в первом круге Australian Open.

«######## был вечер💪

Огромное спасибо всем, кто пришел сегодня поболеть. Атмосфера была невероятная, и мне очень повезло такое испытать. Australian Open, я тебя люблю ❤️

Поздравляю Роберто и желаю ему удачи на турнире».

Чемпион Дохи Баутиста-Агут написал: «Волшебный вечер. Для меня было радостью играть с великим чемпионом».

Маррей сыграл последний матч на Australian Open: рубился 4 часа и чуть не плакал после минутной овации в пятом сете