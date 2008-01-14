Мария Шарапова: «Для меня очень важно, как я последние 10-20 лет управляла своей карьерой и жизнью»

Чемпионка Australian Open-2008 Мария Шарапова прокомментировала свой старт на нынешнем турнире – с победы над квалифаером Хэрриет Дарт 6:0, 6:0.

«Это была хорошая проверка для моей ноги, моего плеча. То, что у меня последний год проблемы с плечом, ни для кого не секрет. Это из-за него я закончила сезон уже после US Open.

Я до сих пор не в оптимальном состоянии, и бывают дни, когда плечо болит. Но независимо от этого сегодня я сделала то, что от меня требовалось для победы.

В первом круге «Шлема» не так важно, с кем ты играешь. В прошлом году на «Уимблдоне» я тоже играла с квалифаером. Я тогда сыграла не на своем уровне, но она была в матче и воспользовалась этим. Так что в любом случае тебе нужно играть и прибавлять, когда это необходимо, и это моя главная цель.

Я была сконцентрирована на том, чтобы не допустить провала по ходу игры. Очень легко потерять бдительность в ситуации, когда все идет по-твоему, ты почти не ошибаешься, чувствуешь себя хорошо, все делаешь правильно.

Я по-прежнему очень люблю то, что делаю. Мне нравится видеть, как я могу играть, видеть, как работа, которую я проделала, дает о себе знать – будь то теннис или что-то еще. Именно работа сделала мою карьеру и мою жизнь такими, какие они есть. Плоды работы не всегда приходят на следующий день или даже на следующий год и даже не всегда в той области, в которой ты их ждешь, но работа никогда не проходит даром. Я в этом убеждена. Так что то, как я последние 10-20 лет управляла своей карьерой и своей жизнью, очень для меня важно».

Во втором круге пятикратная чемпионка «Шлемов» сыграет с 23-летней шведкой Ребеккой Петерсон (64-й ракеткой мира), а в третьем может встретиться с действующей победительницей Каролин Возняцки (3).

«Нам обеим нужно сначала выиграть по матчу, чтобы встретиться. Мой тренер – швед; не знаю, может, это в чем-то мне поможет. Я посмотрю перед матчем несколько роликов – я всегда так делаю. Немного ее изучу, а потом выйду и сыграю в свой теннис».