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    Макарова проиграла первый одиночный чемпионский тай-брейк на «Шлемах»

    Теги Australian Open WTA Екатерина Макарова статистика Кати Болтер Теннис

    60-я ракетка мира Екатерина Макарова стала первой теннисисткой, проигравшей одиночный матч «Шлема» на чемпионском тай-брейке.

    Тай-брейк до десяти очков, напомним, введен на австралийском «Шлеме» с этого года.

    Полуфиналистка-2015 уступила дебютантке турнира Кати Болтер 6:0, 6:4, 6:7 (6:10). 22-летняя британка, ранее из «Шлемов» выступавшая только на «Уимблдоне», одержала первую победу в сезоне (проиграла все одиночки на неофициальном Кубке Хопмана и в первом круге турнира WTA в Хобарте).

    Потратив на победу 2 часа 24 минуты, Болтер во втором круге встретится с чемпионкой Шэньчжэня Ариной Соболенко (11).

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