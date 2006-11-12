Федерер пятый раз подряд проиграл сопернику из десятки, Нисикори – впервые с 2014-го

Шестикратный чемпион итогового турнира ATP Роджер Федерер прокомментировал свое поражение от Кеи Нисикори в стартовом матче нынешних соревнований (6:7, 3:6).

37-летний швейцарец ошибся 34 раза, пробив навылет 19, и проиграл пятую подряд встречу сопернику из десятки (с февраля). Японскому №1 он проиграл впервые за семь встреч (последний раз – весной-2014). Его сезонный баланс перед вторым групповым матчем против Доминика Тима во вторник – 46-9.

«В первом сете у нас обоих были проблемы. У меня было шансов, наверное, чуть больше. Во втором я начал чувствовать себя лучше – думаю, как и он. Уровень игры стал повыше. К сожалению, я не смог удержать преимущество, которое сразу получил. В итоге я за это поплатился, потому что это и стало ключом к матчу: этот десятиминутный отрезок с конца первого до, наверное, 1:1 во втором», – сказал Федерер.

Во вторник не ранее 23:00 по Москве Федерер сыграет с Тимом, в воскресенье проигравшим дебютанту Кевину Андерсону.