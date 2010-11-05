Джокович в пятый раз завершит сезон первой ракеткой мира и установит три рекорда ATP

Серб Новак Джокович, сегодня впервые за два года вернувшийся на первую строчку рейтинга ATP, завершит на ней сезон. Первое место Джоковичу гарантировано, поскольку Рафаэль Надаль – единственный теннисист, теоретически имевший возможность его обогнать, – досрочно завершил сезон и пропустит итоговый турнир.

Джокович закончит год первой ракеткой мира в пятый раз в карьере. Он догонит по этому показателю Роджера Федерера и Джимми Коннорса. Рекорд принадлежит Питу Сампрасу, которые шесть раз закачивал год в качестве №1.

Закончив сезон первой ракеткой мира, серб установит три рекорда ATP:

• Первым в истории закончит на первой строчке сезон, в котором был за пределами топ-20.

• Раньше никто не становился первым после более неудачного начала сезона: в первых 10 матчах у Джоковича было пять поражений.

• Еще никто не заканчивал год №1, не выиграв ни одного титула до «Уимблдона».

Джокович снова первая ракетка мира. Он творит историю