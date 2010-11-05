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    Джокович в пятый раз завершит сезон первой ракеткой мира и установит три рекорда ATP

    Теги Новак Джокович рейтинги Теннис

    Серб Новак Джокович, сегодня впервые за два года вернувшийся на первую строчку рейтинга ATP, завершит на ней сезон. Первое место Джоковичу гарантировано, поскольку Рафаэль Надаль – единственный теннисист, теоретически имевший возможность его обогнать, – досрочно завершил сезон и пропустит итоговый турнир.

    Джокович закончит год первой ракеткой мира в пятый раз в карьере. Он догонит по этому показателю Роджера Федерера и Джимми Коннорса. Рекорд принадлежит Питу Сампрасу, которые шесть раз закачивал год в качестве №1.

    Закончив сезон первой ракеткой мира, серб установит три рекорда ATP:

    • Первым в истории закончит на первой строчке сезон, в котором был за пределами топ-20.

    • Раньше никто не становился первым после более неудачного начала сезона: в первых 10 матчах у Джоковича было пять поражений.

    • Еще никто не заканчивал год №1, не выиграв ни одного титула до «Уимблдона».

    Джокович снова первая ракетка мира. Он творит историю

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