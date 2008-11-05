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    Рейтинг ATP. Хачанов – 11-й, Джокович сместил Надаля с первой строчки

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович рейтинги Хуан Мартин дель Потро ATP Григор Димитров Джон Изнер Марин Чилич Кеи Нисикори Кевин Андерсон Филип Краинович Джек Сок Доминик Тим Александр Зверев Карен Хачанов Теннис

    По итогам «Мастерса» в Париже чемпион Карен Хачанов занял 11-ю строчку рейтинга ATP.

    Новак Джокович сместил Рафаэля Надаля с первого места. Четвертьфиналист Кеи Нисикори вернулся в топ-10 впервые с августа-2017.

    После списания прошлогодних очков Григор Димитров из топ-10 опустился на 19-ю строчку, финалист Парижа Филип Краинович потерял 59 позиций и оказался на краю топ-100, а Джек Сок выпал из топ-25 за пределы сотни.

    Emirates ATP Rankings

    Положение на 5 ноября 2018

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (2) Новак Джокович (Сербия) 8045
    2 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 7480
    3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6020
    4 (4) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) 5300
    5 (5) Александр Зверев (Германия) 5085
    6 (6) Кевин Андерсон (ЮАР) 4310
    7 (7) Марин Чилич (Хорватия) 4050
    8 (8) Доминик Тим (Австрия) 3895
    9 (11) Кеи Нисикори (Япония) 3390
    10 (9) Джон Изнер (США) 3155
    11 (18) Карен Хачанов (Россия) 2835
    16 (17) Даниил Медведев (Россия) 1977
    19 (10) Григор Димитров (Болгария) 1835
    68 (76) Андрей Рублев (Россия) 760
    93 (24) Филип Краинович (Сербия) 620
    97 (100) Евгений Донской (Россия) 586
    105 (23) Джек Сок (США) 540

     

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