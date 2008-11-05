Рейтинг ATP. Хачанов – 11-й, Джокович сместил Надаля с первой строчки

По итогам «Мастерса» в Париже чемпион Карен Хачанов занял 11-ю строчку рейтинга ATP.
Новак Джокович сместил Рафаэля Надаля с первого места. Четвертьфиналист Кеи Нисикори вернулся в топ-10 впервые с августа-2017.
После списания прошлогодних очков Григор Димитров из топ-10 опустился на 19-ю строчку, финалист Парижа Филип Краинович потерял 59 позиций и оказался на краю топ-100, а Джек Сок выпал из топ-25 за пределы сотни.
Emirates ATP Rankings
Положение на 5 ноября 2018
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|8045
|2 (1)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7480
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6020
|4 (4)
|Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
|5300
|5 (5)
|Александр Зверев (Германия)
|5085
|6 (6)
|Кевин Андерсон (ЮАР)
|4310
|7 (7)
|Марин Чилич (Хорватия)
|4050
|8 (8)
|Доминик Тим (Австрия)
|3895
|9 (11)
|Кеи Нисикори (Япония)
|3390
|10 (9)
|Джон Изнер (США)
|3155
|11 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|2835
|16 (17)
|Даниил Медведев (Россия)
|1977
|19 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|1835
|68 (76)
|Андрей Рублев (Россия)
|760
|93 (24)
|Филип Краинович (Сербия)
|620
|97 (100)
|Евгений Донской (Россия)
|586
|105 (23)
|Джек Сок (США)
|540