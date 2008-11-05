Рейтинг ATP. Хачанов – 11-й, Джокович сместил Надаля с первой строчки

По итогам «Мастерса» в Париже чемпион Карен Хачанов занял 11-ю строчку рейтинга ATP.

Новак Джокович сместил с первого места. Четвертьфиналист Кеи Нисикори вернулся в топ-10 впервые с августа-2017.

После списания прошлогодних очков из топ-10 опустился на 19-ю строчку, финалист Парижа Филип Краинович потерял 59 позиций и оказался на краю топ-100, а Джек Сок выпал из топ-25 за пределы сотни.

Emirates ATP Rankings

Положение на 5 ноября 2018