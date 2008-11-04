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    Джокович о победе над Федерером: «У нас был не один эпический матч, но этот определенно один из лучших»

    Теги Роджер Федерер Новак Джокович ATP Rolex Paris Masters Теннис

    Вторая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свою победу над Роджером Федерером в полуфинале парижского «Мастерса» (7:6, 5:7, 7:6).

    Матч, продолжавшийся 3 часа 2 минуты, стал самым продолжительным трехсетовиком в 47-матчевом противостоянии теннисистов (25-22 в пользу Джоковича), а также первым в карьере Джоковича, в котором он не реализовал ни одного брейк-пойнта, когда их у него было двузначное число.

    «У нас был не один эпический матч, но этот определенно один из лучших. Теннис высокого качества. Наряду с полуфиналом «Уимблдона» против Надаля это самый увлекательный матч, который я сыграл в этом году, и, возможно, самый качественный.

    Но это не неожиданность, потому что перед матчами с Роджером я всегда знаю, что должен показать свою лучшую игру, чтобы победить. Поэтому-то наше соперничество такое увлекательное».

    За свой пятый парижский титул и рекордный 33-й «Мастерс» 31-летний серб сыграет с 22-летним дебютантом стадии Кареном Хачановым, которого обыграл в их единственную встречу на «Уимблдоне» в этом году (6:4, 6:2, 6:2).

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