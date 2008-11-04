Джокович о победе над Федерером: «У нас был не один эпический матч, но этот определенно один из лучших»

Вторая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свою победу над Роджером Федерером в полуфинале парижского «Мастерса» (7:6, 5:7, 7:6).

Матч, продолжавшийся 3 часа 2 минуты, стал самым продолжительным трехсетовиком в 47-матчевом противостоянии теннисистов (25-22 в пользу Джоковича), а также первым в карьере Джоковича, в котором он не реализовал ни одного брейк-пойнта, когда их у него было двузначное число.

«У нас был не один эпический матч, но этот определенно один из лучших. Теннис высокого качества. Наряду с полуфиналом «Уимблдона» против Надаля это самый увлекательный матч, который я сыграл в этом году, и, возможно, самый качественный.

Но это не неожиданность, потому что перед матчами с Роджером я всегда знаю, что должен показать свою лучшую игру, чтобы победить. Поэтому-то наше соперничество такое увлекательное».

За свой пятый парижский титул и рекордный 33-й «Мастерс» 31-летний серб сыграет с 22-летним дебютантом стадии Кареном Хачановым, которого обыграл в их единственную встречу на «Уимблдоне» в этом году (6:4, 6:2, 6:2).