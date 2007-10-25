L’Equipe: топ-игроки уведомили ITF, что не собираются участвовать в новом Кубке Дэвиса

Французская газета L’Equipe сообщила, что топ-игроки АТР-тура мобилизовались против обновленного Кубка Дэвиса. По информации издания, они направили в ITF письмо, в котором сообщили, что не намерены выступать на турнире, который пройдет в ноябре 2019 года в Мадриде.
Пока неизвестно, кто именно из теннисистов подписал это письмо.
Ранее Александр Зверев категорически заявил, что не будет играть новый Кубок Дэвиса, а Роджер Федерер и Новак Джокович выразили серьезные сомнения в своем участии.
При этом Жерар Пике, глава инвестиционной группы Kosmos, которая финансирует реформу Кубка Дэвиса, заявлял, что Рафаэль Надаль сыграет в Мадриде, если у него не будет травм.
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