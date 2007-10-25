L’Equipe: топ-игроки уведомили ITF, что не собираются участвовать в новом Кубке Дэвиса

Французская газета L’Equipe сообщила, что топ-игроки АТР-тура мобилизовались против обновленного Кубка Дэвиса. По информации издания, они направили в письмо, в котором сообщили, что не намерены выступать на турнире, который пройдет в ноябре 2019 года в Мадриде.

Пока неизвестно, кто именно из теннисистов подписал это письмо.

Ранее Александр Зверев категорически заявил, что не будет играть новый , а Роджер Федерер и Новак Джокович выразили серьезные сомнения в своем участии.

При этом Жерар Пике, глава инвестиционной группы Kosmos, которая финансирует реформу Кубка Дэвиса, заявлял, что Рафаэль Надаль сыграет в Мадриде, если у него не будет травм.

Кубок Дэвиса продали за 3 млрд долларов. Прощай, великий турнир

Мужской теннис рвется от войны кланов. Мы разобрались во всех конфликтах