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    Рейтинг ATP. Хачанов и Медведев дебютировали в топ-20

    Теги рейтинги ATP Карен Хачанов Даниил Медведев Теннис

    По итогам игровой недели в топ-20 рейтинга ATP дебютировали два теннисиста из России: чемпион «ВТБ Кубка Кремля» Карен Хачанов и полуфиналист Даниил Медведев. Два российских игрока в мировой двадцатке впервые за восемь лет.

    Кайл Эдмунд и Стефанос Циципас, завоевавшие в Антверпене и Стокгольме свои первые титулы ATP, сохранили места в топ-16: британец повторил свой рейтинговый рекорд, грек на одну позицию отстает от своего, установленного в августе.

    Финалисты недели Гаэль Монфис и Адриан Маннарино вернулись в топ-35 и топ-45 соответственно, а Эрнест Гулбис благодаря своему первому финалу за четыре года приблизился к возвращению в топ-100.

    Emirates ATP Rankings

    Положение на 22 октября 2018

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 7660
    2 (2) Новак Джокович (Сербия) 7445
    3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6260
    4 (4) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) 5760
    5 (5) Александр Зверев (Германия) 5025
    6 (6) Марин Чилич (Хорватия) 4185
    7 (7) Доминик Тим (Австрия) 3825
    8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) 3730
    9 (10) Джон Изнер (США) 3380
    10 (9) Григор Димитров (Болгария) 3335
    14 (15) Кайл Эдмунд (Великобритания) 2330
    16 (16) Стефанос Циципас (Греция) 2155
    19 (26) Карен Хачанов (Россия) 1845
    20 (21) Даниил Медведев (Россия) 1842
    33 (38) Гаэль Монфис (Франция) 1265
    44 (49) Адриан Маннарино (Франция) 1090
    68 (68) Стэн Вавринка (Швейцария) 785
    76 (78) Андрей Рублев (Россия) 715
    99 (105) Евгений Донской (Россия) 583
    104 (145) Эрнест Гулбис (Латвия) 566

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