Рейтинг ATP. Хачанов и Медведев дебютировали в топ-20

По итогам игровой недели в топ-20 рейтинга ATP дебютировали два теннисиста из России: чемпион «ВТБ Кубка Кремля» Карен Хачанов и полуфиналист Даниил Медведев. Два российских игрока в мировой двадцатке впервые за восемь лет.

Кайл Эдмунд и Стефанос Циципас, завоевавшие в Антверпене и Стокгольме свои первые титулы ATP, сохранили места в топ-16: британец повторил свой рейтинговый рекорд, грек на одну позицию отстает от своего, установленного в августе.

Финалисты недели Гаэль Монфис и Адриан Маннарино вернулись в топ-35 и топ-45 соответственно, а Эрнест Гулбис благодаря своему первому финалу за четыре года приблизился к возвращению в топ-100.

Emirates ATP Rankings

Положение на 22 октября 2018