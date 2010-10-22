Рейтинг ATP. Хачанов и Медведев дебютировали в топ-20

По итогам игровой недели в топ-20 рейтинга ATP дебютировали два теннисиста из России: чемпион «ВТБ Кубка Кремля» Карен Хачанов и полуфиналист Даниил Медведев. Два российских игрока в мировой двадцатке впервые за восемь лет.
Кайл Эдмунд и Стефанос Циципас, завоевавшие в Антверпене и Стокгольме свои первые титулы ATP, сохранили места в топ-16: британец повторил свой рейтинговый рекорд, грек на одну позицию отстает от своего, установленного в августе.
Финалисты недели Гаэль Монфис и Адриан Маннарино вернулись в топ-35 и топ-45 соответственно, а Эрнест Гулбис благодаря своему первому финалу за четыре года приблизился к возвращению в топ-100.
Emirates ATP Rankings
Положение на 22 октября 2018
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7660
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|7445
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6260
|4 (4)
|Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
|5760
|5 (5)
|Александр Зверев (Германия)
|5025
|6 (6)
|Марин Чилич (Хорватия)
|4185
|7 (7)
|Доминик Тим (Австрия)
|3825
|8 (8)
|Кевин Андерсон (ЮАР)
|3730
|9 (10)
|Джон Изнер (США)
|3380
|10 (9)
|Григор Димитров (Болгария)
|3335
|14 (15)
|Кайл Эдмунд (Великобритания)
|2330
|16 (16)
|Стефанос Циципас (Греция)
|2155
|19 (26)
|Карен Хачанов (Россия)
|1845
|20 (21)
|Даниил Медведев (Россия)
|1842
|33 (38)
|Гаэль Монфис (Франция)
|1265
|44 (49)
|Адриан Маннарино (Франция)
|1090
|68 (68)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|785
|76 (78)
|Андрей Рублев (Россия)
|715
|99 (105)
|Евгений Донской (Россия)
|583
|104 (145)
|Эрнест Гулбис (Латвия)
|566