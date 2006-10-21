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    Агент Шараповой: «У Марии с Nike пожизненное соглашение»

    Теги Мария Шарапова бизнес Nike Макс Айзенбад Теннис

    Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад опроверг информацию о предстоящем завершении 20-летнего сотрудничества экс-первой ракетки мира с Nike, распространенную The Sun.

    «Потрясающе, как издание может публиковать откровенное вранье, и ему ничего за это не бывает. А еще хуже – как другие подхватывают эту информацию и выдают ее за факт. Это ни в какие ворота не лезет.

    Заявляю, что у Марии с Nike пожизненное соглашение. В 2019-м поклонники увидят на ней шикарные платья и новые вариации La Cortez», – цитирует Айзенбада tennis.life.

    Добавим, последний контракт между Шараповой и Nike, о котором объявлялось, был заключен в 2010-м на восемь лет, то есть должен истечь в этом году.

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